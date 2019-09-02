В киевской маршрутке "сестры Кличко" устроили "драку века", опубликовано видео

В столице во время драки между женщинами в ход пошли кулаки и сумка.
В Киеве в одном из маршрутных такси произошла "драка века" – между собой подрались две пассажирки.
Драка завязалась в маршрутке №555, сообщил Киев Оперативный на своей странице в Facebook и показал видео с места происшествия.
По данным издания, причина драки - место - женщины его не поделили.
На видео видно, что крупная женщина замахнулась на другую представительницу прекрасного пола, а ее оппонентка применила сумочку. После этого крупная женщина пустила в ход кулаки и схватила оппонентку за волосы.
Интернет-пользователи по-разному прокомментировали инцидент. "Сестры Кличко", - пошутил Артем Артеменко. "Какой же молодец оператор! Что бы мы без этого шедевра кинохроники делали?" - написал Миша Игдалов. "Ломаченко (чемпион мира в легком весе по версиям WBA Super, WBO и WBC Василий Ломаченко - Ред.) отдыхает", - считает Артем Суворов.
А в 555 маршрутке произошла драка века. По легенде, женщины подрались из-за того, что не поделили место. Такие дела??♂️Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 1 сентября 2019 г.
Ранее СМИ узнали, что в начале июня в маршрутке, следовавшей из Киева в Бровары (№332), "изверг и неадекват" избил взрослую женщину из-за несущественной причины.