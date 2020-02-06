Смыло волной: в оккупированном Крыму трагически погибли двое туристов

Волна унесла в море мужчину и девушку / mchs.rk.gov.ru

В оккупированной Ялте произошло смертельное ЧП с туристами. Во время шторма волна унесла в море парня и девушку, которые стояли на причале – они погибли.

Инцидент произошел днем 5 февраля в районе пляжа Ласточкино гнездо. К месту ЧП приехали спасатели-водолазы. Позже мужчину и девушку нашли мертвыми. Их тела подняли на борт проходящего мимо судна.

Стоит отметить, что в момент происшествия волнение моря составляло около 4 баллов, а температура воды была достаточно низкой.

Стоит отметить, что на набережной Ялты заметили еще одного неосторожного мужчину. Он прогуливался во время шторма по набережной и едва не стал жертвой стихии. На видео попал момент, когда его едва не смыло в море огромной волной – мужчина успел отскочить в последний момент.

Как сообщал Главред, в Украине разбушевалась непогода. На четверг, 6 февраля, объявлено штормовое предупреждение. В частности, в южных, восточных и Днепропетровской областях прогнозируются сложные погодные условия - второй (оранжевый) уровень опасности. Синоптик прогнозирует ночью и утром значительный, местами сильный снег, порывы ветра 17-22 м/с, в южных областях местами 25-30 м/с. Также украинцев предупредили о метелях и снежных заносах.