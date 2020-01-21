"Последняя рыбалка": на Закарпатье трагически погибли мужчины

На Закарпатье погибли мужчины-рыбаки / dsns.gov.ua

В воскресенье, 19 января (отмечалось Крещение Господне 2020) возле села Мужиево Береговского района Закарпатской области на искусственном водоеме во время рыбалки под лед провалились двое мужчин.

Мужчины ушли под лед и утонули, позже водолазы нашли их тела, сообщили в ГСЧС.

По данным ведомства, о трагедии сообщил третий рыбак, который находился возле берега водоема.

"...Сообщил об этом спасателей третий рыбак, который находился у берега водоема и видел то, как его товарищи, которые рыбачили на середине озера, ушли под воду. Мужчина пытался помочь друзьям, но его усилия оказались тщетными", - отмечается в сообщении.

В ГСЧС добавили, что погибли 69-летний и 44-летний жители Берегово.

На Закарпатье погибли мужчины-рыбаки / dsns.gov.ua

Напомним, 12 января возле села Дубовая Жмеринского района Винницкой области водолазы-спасатели обнаружили в водоеме тела рыбаков-утопленников. Погибли мужчины, 1959 и 1961 года рождения.