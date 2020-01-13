На Виннитчине трагически погибли рыбаки

На Виннитчине в водоеме нашли погибшими рыбаков / УНИАН

В воскресенье, 12 января, у села Дубовая Жмеринского района Винницкой области водолазы-спасатели нашли в водоеме рыбаков-утопленников.

Тела рыбаков нашли на расстоянии 100 метров от берега на глубине 2,5 метра, сообщили в Главном управлении ГСЧС на Виннитчине.

В ведомстве добавили, что погибли мужчины, 1959 и 1961 года рождения. Причину гибели рыбаков выясняют сотрудники полиции.

"По предварительной информации, 11 января мужчины... пошли на рыбалку и перестали выходить на связь с родными", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком 10 января на территории одной из фирм погибли два полтавских работника. Работники фирмы погибли во время испытания железобетонных свай - одна из свай сломалась и во время падения смертельно травмировала людей.