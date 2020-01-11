В Кропивницком свая убила двух работников

В Кропивницком погибли два работника одной из фирм / УНИАН

В пятницу, 10 января, в Кропивницком на территории одной из фирм погибли два полтавских работника - 1967 и 1978 года рождения.

Работники погибли во время испытания железобетонных свай - одна из свай сломалась и во время падения смертельно травмировала людей, сообщили в прокуратуре Кировоградской области.

После трагедии начато производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ на производстве с повышенной опасностью, которое повлекло гибель людей) Уголовного кодекса.

По подозрению в совершении преступления задержаны три человека - директор предприятия, заказавшего проведение работ, и два должностных лица предприятия, которое является фактическим исполнителем работ.

Напомним, в конце января 2019 года в селе Губаревка Харьковской области на предприятии, по предварительным сведениям, работник с большой высоты упал в элеватор (хранилище для зерна), потом он оказался под зерном и задохнулся.