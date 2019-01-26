"Смерть под зерном": на Харьковщине на элеваторе произошла трагедия

В Харьковской области на элеваторе погиб мужчина / УНИАН

В пятницу, 25 января, в селе Губаревка Харьковской области на предприятии, по предварительным данным, работник упал в элеватор (хранилище для зерна) с большой высоты, его засыпало зерном, и он задохнулся.

На элеваторе погиб 42-летний мужчина, начато производство по статье нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса), сообщили в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.

"По предварительным данным,… работник элеватора упал в хранилище для зерна с высоты 25 метров. Мужчину засыпало зерном, в результате чего он погиб на месте", — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Волынской области на предприятии погиб один из его сотрудников — 21-летний парень. Правоохранители предварительно выяснили, что парень во время работы попал под конвейерную ленту, получил травмы и от них погиб на месте происшествия.