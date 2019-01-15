"Конвейер — убийца": на Волыни на предприятии произошла трагедия

На Волыни на предприятии погиб молодой сотрудник / Скриншот видео с youtube.com

В городе Нововолынск Волынской области на предприятии погиб один из его сотрудников — 21-летний парень из Владимира-Волынского.

Трагедия на предприятии на Волыни произошла в воскресенье, 13 января, по ее факту открыто уголовное производство, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в регионе.

Правоохранители предварительно выяснили, что парень во время работы попал под конвейерную ленту, получил травмы и от них погиб на месте происшествия.

Начато производство по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса.

Ранее СМИ писали, что 14 января в Оболонском районе Киева в супермаркете по адресу ул. Маршала Малиновского, 34 скончался покупатель — упал в отделе сладкого и начал трястись, ему пытались оказать первую помощь, но не смогли спасти.