"Упал, начал трястись": СМИ рассказали о смерти мужчины в киевском супермаркете

В столице мужчина скончался в маркете, расположенном на Оболони.
В Оболонском районе Киева в понедельник днем, 14 января, в супермаркете по адресу ул. Маршала Малиновского, 34 скончался покупатель.
Мужчина упал в отделе сладкого и начал трястись, ему пытались оказать первую помощь, но не смогли спасти, пишет Информатор со ссылкой на сотрудников маркета и полицейских.
По данным издания, позже правоохранители выяснили, что умерший 1967 года рождения, и его зовут Борис Владимирович.
"…Предварительно, у него случился приступ. На место прибыли патрульные, скорая и следственно-оперативная группа. Медикам оставалось лишь констатировать факт смерти", — отмечается в материале.
После смерти человека супермаркет работал в штатном режиме, тело накрыли черной клеенкой, и ряд с продуктами, в котором оно лежало, просто перекрыли тележками с обеих сторон.
Ранее стало известно, что в конце ноября 2018 года в Подольском районе Киева в бассейне одного из сетевых фитнес-клубов утонул мужчина. СМИ писали, что погибшему было около 30 лет.