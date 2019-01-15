"Упал, начал трястись": СМИ рассказали о смерти мужчины в киевском супермаркете

В киевском супермаркете умер мужчина, узнали журналисты / kiev.informator.ua

В Оболонском районе Киева в понедельник днем, 14 января, в супермаркете по адресу ул. Маршала Малиновского, 34 скончался покупатель.

Мужчина упал в отделе сладкого и начал трястись, ему пытались оказать первую помощь, но не смогли спасти, пишет Информатор со ссылкой на сотрудников маркета и полицейских.

По данным издания, позже правоохранители выяснили, что умерший 1967 года рождения, и его зовут Борис Владимирович.

"…Предварительно, у него случился приступ. На место прибыли патрульные, скорая и следственно-оперативная группа. Медикам оставалось лишь констатировать факт смерти", — отмечается в материале.

После смерти человека супермаркет работал в штатном режиме, тело накрыли черной клеенкой, и ряд с продуктами, в котором оно лежало, просто перекрыли тележками с обеих сторон.

Ранее стало известно, что в конце ноября 2018 года в Подольском районе Киева в бассейне одного из сетевых фитнес-клубов утонул мужчина. СМИ писали, что погибшему было около 30 лет.