В Киеве на Подоле в бассейне утонул мужчина

В киевском фитнес-клубе в бассейне утонул мужчина / kiev.informator.ua

В среду, 28 ноября, в Подольском районе Киева в бассейне одного из сетевых фитнес-клубов утонул мужчина.

В столичном фитнес-центре мужчина утонул по адресу ул. Волошская, 62, по предварительным данным, погибшему около 30 лет, сообщает Информатор со ссылкой на правоохранителей и очевидцев.

По данным издания, в полицию вызов о несчастном случае в бассейне на Подоле поступил около 15:40.

В 17:30 работал один этаж спортзала, а второй и третий — были закрыты. "На первом люди занимаются в обычном режиме, посетители даже не в курсе, что произошло", — говорится в материале.

Напомним, в январе 2017 года в селе Троещина (историческая местность Киева на левом берегу Днепра) на базе отдыха произошел несчастный случай — 10-летний мальчик утонул в бассейне.