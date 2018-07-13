В Днепре в цехе предприятия прогремел взрыв, есть жертвы: фото, видео с места трагедии

В четверг, 12 июля, в Самарском районе Днепра на предприятии в цехе произошел взрыв, погибли два человека.

Инцидент случился на ул. Курсантской, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

"... во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов произошел взрыв опасной смеси без последующего горения, вследствие чего разрушена кирпичная печь и металлический бункер над ней", — отметили в ведомстве.

По его данным, двух людей завалило кирпичом, их освободили. "В результате взрыва погиб один человек и один человек в тяжелом состоянии госпитализирован во 2-ю городскую больницу, в 19:25 умер", — добавили в ГСЧС.

Ранее в Ровенской области на общевойсковом полигоне во время проведения учений взорвался миномет, погибли трое военных, а девять — получили ранения различной степени тяжести. Узнать больше о трагедии можно здесь.