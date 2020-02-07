Мэр Львова не позволил России забрать прах советского разведчика

Садовый хочет поменять прах советского разведчика на военнопленных / УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый отказался передать останки советского разведчика Николая Кузнецова, погибшего в 1944 году, его родственникам для перезахоронения в России.

"Я бы хотел, чтобы этот вопрос рассматривался в рамках государственной политики… Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиция СБУ, МИД. Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигаться в фарватере политики нашего государства", - заявил Садовый, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Градоначальник подчеркнул, что он уже обратился в МИД и СБУ для консультаций, чтобы на общегосударственном уровне Львову посоветовали, как правильно поступить в ситуации с прахом Кузнецова.

"Я знаю очень много случаев в мире, когда такие вопросы решаются на уровне президентов страны", — добавил Садовый.

Как сообщалось, члены националистической-праворадикальной организации С14 облили краской могилу советского агента Николая Кузнецова, расположенную на Холме Славы во Львове.

Напомним, ранее могилу Кузнецова на Холме Славы уже разрисовывали.