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Садовый призвал поддержать Карпаты в деле с арендой стадиона

24 января 2020, 18:28

Мэр Львова Андрей Садовый прокомментировал проваленное голосование по делу передачи стадиона Украина в аренду львовским Карпатам.

Садовый
Садовый выступил с поддержкой львовским Карпатам / ru.tsn.ua

Андрей Садовый не оставил без внимания результат голосования Львовского городского совета касательно передачи стадиона Украина в аренду Карпатам. Именно с этой темы мэр "города Льва" начал заседание совета 24 января.

"Вчера состоялось заседание сессии Львовского городского совета, на котором рассматривался вопрос закрепления земельного участка вокруг стадиона, где выступают Карпаты. Очень неприятно, что не хватило голосов и данный вопрос не был проголосован. Можно говорить о разных вещах, но Карпаты - это наша футбольная команда. Карпаты играли на этом стадионе и будут всегда играть. И сегодня, когда у клуба непростая ситуация, им нужно помочь, а не ставить подножку. Считаю, что это досадное недоразумение", - цитирует Садового Спорт 24.

После голосование руководство Карпат пригрозило расформированием клуба, а также обвинило в таком результате президента Руха Григория Козловсеого, после чего тот дал жесткий ответ. Детальнее - в материале на сайте "Главред".

ФК Карпаты Андрей Садовый новости футбола новости украинского футбола
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