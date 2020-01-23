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Карпаты могут исчезнуть в этом году - стадион и война с Козловским

23 января 2020, 23:12

Львовские Карпаты опубликовали резкое заявление на своем официальном сайте. Львовский городской совет не передал клубу в аренду стадион Украина.

Карпаты
Карпаты могут прекратить существование в 2020 году / ФК Карпаты

Львовский городской совет проголосовал против передачи Карпатам в аренду стадиона Украина. "Зелено-белые" планировали реконструировать арену и построить целый комплекс вокруг арены.

Клуб на своем официальном сайте жестко отреагировал на данное решение. Само обращение вышло с заголовком "1963 - 2020?", намекая на расформирование клуба.

О ситуации подробно рассказал исполнительный директор "зелено-белых" Ростислав Ящишин. Он вспомнил встречу с мэром Львова Андреем Садовым.

"Как известно, мэр Львова Андрей Садовый пригласил руководство клуба на встречу в Ратушу "на кофе", где мы довольно конструктивно пообщались о проекте реконструкции стадиона и связанных с ним вопросах, в частности - о необходимости оформления аренды земли, что должно дать толчок для развития клуба. Отмечу, что хоть и была острая дискуссия касательно некомфортных вопросов в обе стороны, и в целом, после многолетнего непонимания "друг друга", в итоге выглядело, что общее видение развития ФК Карпаты во Львове таки есть, что, в свою очередь, вселяло оптимизм накануне голосования", - рассказал Ящишин.

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Однако лишь 18 депутатов проголосовали "за". При этом исполнительный директор "поблагодарил" президента Руха Григория Козловского.

"Однако беда пришла оттуда, откуда ее точно никто не ожидал. Очень больно об этом говорить, но стоит, в частности, "поблагодарить" "известного" депутата городского совета, президента еще одного львовского футбольного клуба, который откровенно и активно агитировал депутатский корпус не поддерживать вопрос Карпат", - добавил Ящишин.

Он процитировал слова Козловского, где тот говорил о важности Карпат во Львове.

"Во Львове должна быть Народная команда. Владельцами которой действительно должен быть народ, областная и городская власти, бизнесмены... Мы, львовяне, делаем одно большое дело. Я мечтаю о футбольной вертикаль во Львове, вершиной этой пирамиды были, есть и будут Карпаты. Я хочу, чтобы в нашем городе была команда, которую все будут любить не словами, а деньгами. Кто сколько может. Я мечтаю о Народной команде... Должны подключиться и город, и область, и бизнесмены. Сколько соберем, такого уровня получим команду. Но это будет наша команда. Мы заставим, научим и поможем любить эту команду", - заявил ранее президент Руха.

После этого Ящишин заявил, что будущее клуба решится в ближайшем будущем.

"Что касается будущего Карпат, то судьба клуба будет решена в ближайшее время. Но сотни воспитанников клуба, их родители, болельщики уже знают, кого благодарить за такую "помощь" и чего стоят эти слова", - отметил Ящишин.

Ранее Карпаты пригрозили Андрею Садовому исчезновением клуба из-за вопроса стадиона.

ФК Карпаты Андрей Садовый новости футбола Ростислав Ящишин новости украинского футбола
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