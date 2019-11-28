Карпаты пригрозили Садовому расформированием клуба

Карпаты обратились к Садовому / УНИАН

Львовские Карпаты пригрозили мэру Львова Андрею Садовому расформированием клуба. Представители клуба и родители воспитанников написали открытое письмо главе города и опубликовали его на своем официальном сайте.

"Уважаемый Андрей Иванович и городские депутаты!

"Сейчас вопрос "быть или не быть?" Как никогда остро стоит перед клубом. Будут ли существовать Карпаты, зависит именно от Вас. И именно Вы будете ответственны перед следующими поколениями, если Карпаты исчезнут вместе с профессиональной командой и сотнями юных мальчишек, которые занимаются в школе и Академии", - говорится в письме.

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Дело в том, что в 2006 году Садовой пообещал передать Карпатам участок земли вокруг стадиона Украина.

"Коротко об истории вопроса. Еще с 2006 года ФК Карпаты ожидает передачу земельного участка вокруг стадиона Украина в долгосрочную аренду на льготных условиях. Эту землю клуба в присутствии первых лиц области и государства лично гарантировал (!) Андрей Садовой. Мэр Львова озвучил обещание перед жителями города, стороны зафиксировали свои обязательства соответствующим протоколом и договором, который был утвержден сессией", - написали представители.

По их словам, успехи команды в еврокубках стали одной из причин получения права на проведение Евро-2012 во Львове.

"Клуб выполнил свои обязательства полностью, на стадионе Украина проходили не только матчи чемпионата, но и Лиги Европы и поединки национальной сборной Украины. Не в последнюю очередь благодаря историческим матчам Карпат в еврокубках Львов получил право на проведение матчей Евро-2012, существенно повысил свою туристическую привлекательность", - сообщили Карпаты.

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Также они обвинили Садового в том, что вокруг стадиона Украина вместо 17 га земли осталось 12.

"Кроме того, поверив обещаниям, Карпаты обустроили современный комплекс натуральных и искусственных полей для тренировок детей, который позже мэр назвал "незаконно построенным" (!?). А законно ли то, господин мэр, что сейчас с 17 га земельного участка вокруг стадиона Украина осталось уже фактически 12 га, и кто именно приложил к этому руку?", - спросили у мэра сотрудники клуба.

Как итог, Карпаты пригрозили Садовому расформированием клуба, если тот не выполнит своих обещаний.

"Прошло 13 лет и клуб до сих пор не получил обещанного. Желание получить электоральные баллы накануне выборов мэра оказалось сильнее соблюдение слова, публично данного львовской общине. Поэтому сегодня терпению пришел конец — не имея возможности говорить о развитии инфраструктуры, а соответственно, о качественном улучшении уровня клуба, Карпаты прекратят свое существование", - резко заявили в письме.