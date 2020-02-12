"Предлагаю ему помедитировать": политолог посоветовал, как Арахамии не "вляпываться" в скандалы

Арахамии советуют медитировать перед официальными заявлениями / УНИАН

Политолог Владимир Фесенко после прочтения интервью главы фракции Слуга народа Давида Арахамии констатировал, что ему очень импонирует руководитель ведущей политсилы страны искренностью и простодушием, однако нардепу необходимо избегать поспешных заявлений, провоцирующих скандалы.

"Для него лично самым большим политическим недостатком является стремление давать поспешные комментарии, не подумав о корректности сказанного и его последствиях. Из-за этого он уже несколько раз попадал в неприятные ситуации", - написал Фесенко в Facebook.

По словам политолога, Арахамия не скрывает свою симпатию к медитации. И именно этим ему необходимо воспользоваться, все хорошо обдумать, прежде чем сделать публичное заявление по тому или иному резонансному вопросу.

"Я предлагаю ему, прежде чем отвечать на вопросы журналистов, минут пять помедитировать, затем сделать звонок старшим товарищам в ОП, либо просто посоветоваться с опытными товарищами во фракции. Можно к Дмитрию Разумкову обратиться. Он плохого не скажет. Более того, он стал гроссмейстером по политкорректным ответам. Затем облечь ответ в присущую Давиду острую гротесковую форму. И все будут довольны. И никаких проколов", - написал эксперт.

Как ранее сообщалось, Рефат Чубаров в крайне резкой форме раскритиковал сделанное накануне заявление руководителя фракции Слуга народа в Верховной Раде Давида Арахамии о возможном возобновлении подачи воды на аннексированный полуостров.

Напомним, Арахамия заявил, что подача воды на аннексированный полуостров Крым может стать "допустимым компромиссом" в обмен на вывод российских войск из Донбасса. Парламентарий, однако сразу отметил, что это лишь его личное мнение.