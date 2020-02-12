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"Сказал про собаку – вышел из фракции": Арахамия пояснил реакцию на скандалы в Слуге народа

12 февраля 2020, 17:33

Политик уверяет, что руководство реагирует на общественный резонанс очень болезненно.

Арахамия
Арахамию спасает от негатива медитация / УНИАН

Глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что скандалы негативно сказываются на авторитете партии, но их оппоненты проворачивали коррупционные схемы в тишине, а вот новые депутаты часто оказываются в центе негативного общественного внимания.

"Вы не представляете, как нас "песочат" в Офисе президента за каждый подобный ляп. Над нами откровенно посмеиваются "опытные депутаты". У нас сейчас говорят о собаках и переписках. А они тогда проворачивали свои коррупционные дела в тишине. А мы вшквариваемся на ровном месте, вляпываемся в такие ситуации на ровном месте... Сейчас я уже немного привык, а раньше меня это просто шокировало. Мне же по должности волей-неволей нужно вписываться за них, находить им оправдание", - сказал он в интервью изданию Страна.

По словам Арахамии, он тоже непросто переживает все скандалы в партии и даже в какой-то момент хотел уйти их политсилы. Однако потом ему удалось разделить свои личные предпочтения и партийные интересы.

Читайте также"Все легализовать": Арахамия разоткровенничался о визитах на эротические шоу"Некоторые вещи противоречат моим внутренним мировоззренческим убеждениям. Мне приходится вести беседы с людьми, с которыми я бы вообще не садился за стол. В какой-то момент я осознал, что есть кресло, а есть ты. И если ты взялся за эту работу и отвечаешь за результат, ты должен уметь отодвигать свое личное мнение", - подчеркнул он.

Арахамия констатировал, что его рейтинг среди политиков – один из самых низких, поскольку он берет на себя всю массу негатива на "проколы" своих подчиненных по партии.

"У нас по рейтингам самый хороший – спикер Дмитрий Разумков, самый плохой – Андрей Богдан и еще хуже Арахамия. Я осознаю, что у меня не может быть персонального рейтинга. Или нужно делать так: сказал про собаку – вышел вон из фракции, и так далее. Осталась бы бутиковая партия в 20 человек. Все красавчики, но ничего не могут сделать", - отметил нардеп.

Политик пояснил, что от огромного негатива руководящей должности его спасает медитация.

Как ранее сообщалось, Рефат Чубаров в крайне резкой форме раскритиковал сделанное накануне заявление руководителя фракции Слуга народа в Верховной Раде Давида Арахамии о возможном возобновлении подачи воды на аннексированный полуостров.

Напомним, Арахамия заявил, что подача воды на аннексированный полуостров Крым может стать "допустимым компромиссом" в обмен на вывод российских войск из Донбассе.  Парламентарий, однако сразу отметил, что это лишь его личное мнение.

Верховная Рада Слуга народа скандалы новости Украины Давид Арахамия
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