"Пи*арас", "вшивая собака": экс-нардепы устроили свару в прямом эфире

Евгений Балицкий / Скриншот

Бывшие народные депутаты Украины 8-го созыва Сергей Высоцкий (входивший во фракцию Народный фронт) и Евгений Балицкий (Оппозиционный блок) сошлись в жесткой словесной баталии в прямом телеэфире.

При этом бывшие народные избранники приложили друг друга крепким словцом в эфире Прямого.

В частности, Высоцкий, характеризуя Балицкого, заявил, что в Украине телевидение легализирует как альтернативную точку зрения "вражескую позицию России, которая хочет нас уничтожить".

"Государственная измена, работа на врага, коллаборационизм преподносят как альтернативную точку зрения", - подчеркнул Высоцкий.

Он отметил, что ему непонятна позиция Балицкого, который "пытается принять какую позицию перед Кремлем в надежде что Кремль им кинет какую-то кость как вшивым собакам".

Читайте также"Какой глупец, убожество": эксперты устроили склоку в прямом эфире на ТВ"Они надеются, что оккупанты их отблагодарят, а оккупанты их потом вышвыривают. Потому что после того как оккупация произошла и Россия пришла они уже не нужны", - убежден бывший нардеп.

В то же время он посетовал, что в Украине еще есть граждане и политики, которые не понимают, что их успехи и карьера могут быть только тогда, когда будет существовать независимая Украина.

"Когда она не оккупирована и на нее нет иностранного воздействия и российских танков. И когда мы слышим такие позиции, то это показывает, что человек – коллаборант. Но, тем самым, люди делают только хуже себе. Легализировать в эфирах российскую пропаганду – это зло", - высказался Высоцкий.

В свою очередь Балицкий заявил, что слова Высоцкого о нем являются чистым оскорблением.

"Это не оскорбление? Я вас сравню с пи*арасом вы будете на это обижаться? Что вы меня с собакой сравниваете? Я вас тоже могу сравнить с кем-нибудь", - ответил Балицкий Высоцкому.

Читайте также"Малышка на транса похожа, будешь ее стоя брать": баскетболисток оскорбили в прямом эфире

В ответ Высоцкий посоветовал ведущим внимательнее относится к тому, кого они приглашают в эфир.

"Ты делишь страну на тех, кого можно приглашать в эфир, а кого нельзя. Европеец посмотрите на это европейское лицо", - возразил ему Балицкий.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Отметим, что пользователи в Сети отреагировали на перебранку бывших нардепов в телеэфире:

"Цілком має рацію Висоцький. От тільки песиків ображати не варто було, порівнюючи з пдр балицьким", "Якраз Балицький і є справжньою гнидою", "Но согласитесь что и Высоцкому бросили кiсточьку , только с другой стороны.Я считаю, что они"обое рябое", "Вони не собаки, це шакали. І ні в якому разі не називайте їх сепаратистами, бо вони є колоборанти - посібники окупантів", "Повністю згідна з Висоцьким. Зрадникам в очі потрібно казати ,що він зрадник. Через посібників Кремля сьогодні українці віддають свої життя. ОПЗЖ зрадники України . Їхня ідеологія вбиває українців Їм не місце на телебаченні та радіо України", "Любовник пропагандиста Портникова, фашиствующий мерзавец Высоцкий еще совсем недавно (до Майдана) водил дружбу с представителями пророссийских сил в Украине и ни слова по-украински не говорил. А после Майдана стал хорошо зарабатывать на "патриотизме". Ушлый малый этот Высоцкий. Вертлявый и подлый. Впрочем, как и все персонажи, которые зарабатывают на идеях нацизма. Заплатите этому типу больше, и он завтра будет петь совсем другую песню. Омерзительный тип", - пишут в комментариях под видео пользователи.

Напомним, ранее экс-нардеп Виталий Журавский заткнул рот экономисту Александру Охрименко в прямом эфире.