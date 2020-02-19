Ужасное ДТП в Мариуполе: автобус влетел в остановку, много пострадавших

В Мариуполе автобус въехал в остановку / Фото mrpl.city

В Мариуполе произошло жуткое ДТП - водитель автобуса Богдан протаранил остановку общественного транспорта, на которой в тот момент находились люди. В результате происшествия пострадало 10 человек.

Как пишет пресс-служба полиции Донецкой области, ужасная авария произошла сегодня около 11 утра на улице Светлой. За рулем Богдана сидел водитель 1966 года рождения, который и въехал в остановку. Павильон был разгромлен, травмы получили женщина 1977 года рождения и мужчина 1956 года рождения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

По предварительной информации, водителю стало плохо и он потерял контроль над транспортным средством.

Полиция начала уголовное производство о факту ДТП по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Ранее Главред писал, что вечером в понедельник, 17 февраля, в Киеве произошло очередное ДТП с участие автомобилей такси. Правда, в этот раз виновником аварии стал водитель легковушки, который рассекал по городу подшофе.

Авария случилась около полуночи на бульваре Дружбы народов. Автомобили служб такси Bolt, Uber и Uklon выстроились в ряд на светофоре. Пока водители ждали зеленый сигнал светофора, в них влетел Audi, сделав из легковушек "гармошку".

Также напомним, 16 февраля в городе Бровары Киевской области полицейский, находясь вне службы, на пешеходном переходе сбил двух человек. В результате аварии погиб 28-летний пешеход, а еще один пострадавший - 31-летний мужчина - получил травмы и попал в больницу. 17 февраля стало известно, что Госбюро расследований задержало виновника аварии.