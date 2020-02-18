Ночью в Киеве пьяный лихач протаранил сразу три автомобиля такси

ДТП произошло на бульваре Дружбы народов / Фото Информатор

Поздно вечером в понедельник, 17 февраля, в Киеве произошло очередное ДТП с участие автомобилей такси. Правда, в этот раз виновником аварии стал водитель легковушки, который рассекал по городу подшофе.

Авария случилась около полуночи на бульваре Дружбы народов. Автомобили служб такси Bolt, Uber и Uklon выстроились в ряд на светофоре. Пока водители ждали зеленый сигнал светофора, в них влетел Audi, сделав из легковушек "гармошку", передает Информатор.

Фото Информатор

Фото Информатор

Фото Информатор

У водителя Audi обнаружили признаки алкогольного опьянения. Он прошел тест в карете "скорой".

В результате ДТП обошлось без жертв. Незначительные травмы получил водитель Audi, а водители и пассажиры трех служб такси отделались легким испугом.

Напомним, в ночь на 17 февраля на столичной Троещине произошло серьезное ДТП с участием автомобиля службы такси Uber. В результате аварии пострадали три девушки. Как оказалось таксист был пьян, а в салоне его машины обнаружили бутылки из-под алкоголя.

16 февраля в городе Бровары Киевской области полицейский, находясь вне службы, на пешеходном переходе сбил двух человек. В результате аварии погиб 28-летний пешеход, а еще один пострадавший - 31-летний мужчина - получил травмы и попал в больницу. 17 февраля стало известно, что Госбюро расследований задержало виновника аварии.