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Ночью в Киеве пьяный таксист Uber протаранил авто: три девушки - в больнице

17 февраля 2020, 10:52

В салоне автомобиля такси обнаружили бутылки из-под алкоголя.

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ДТП произошло ночью на Троещине / Информатор

В ночь на 17 февраля на столичной Троещине произошло серьезное ДТП с участием автомобиля службы такси Uber. В результате аварии пострадали три девушки.

Около 02:30 на перекрестке улиц Оноре де Бальзака и Сержа Лифаря водитель Dacia Logan остановился на красный сигнал светофора. По его словам, в этот момент он ощутил сильный удар в заднюю часть машины, в результате чего автомобиль развернуло, передает Информатор. В Dacia Logan находились две девушки-пассажирки.

Когда автомобилист вышел из машины, он обнаружил, что в него врезался Hyundai Accent службы такси Uber с пассажиркой в салоне. Обе машины получили  серьезные повреждения, а три девушки попали в больницу с травмами.

Сообщается, что у водителя Hyundai были явные признаки алкогольного опьянения, а в салоне его машины обнаружили бутылки из-под алкоголя. Водитель Hyundai прошел тест на наличие алкоголя в крови. Прибор показал 2,02 промилле.

Полицейские посадили горе-таксиста в патрульный автомобиль, где он уснул.

  • В Киеве пьяный таксист протаранил авто Информатор
  • В Киеве пьяный таксист протаранил авто Информатор
  • В Киеве пьяный таксист протаранил авто Информатор
  • В Киеве пьяный таксист протаранил авто Информатор
  • В Киеве пьяный таксист протаранил авто Информатор
  • В Киеве пьяный таксист протаранил авто Информатор
  • В Киеве пьяный таксист протаранил авто Информатор
  • В Киеве пьяный таксист протаранил авто Информатор
  • В Киеве пьяный таксист протаранил авто Информатор

Напомним, в городе Бровары Киевской области полицейский, находясь вне службы, на пешеходном переходе сбил двух человек. В результате аварии погиб 28-летний пешеход, а еще один пострадавший - 31-летний мужчина, получил травмы и попал в больницу. 17 февраля стало известно, что Госбюро расследований задержало виновника аварии

ДТП Пьяный водитель полиция новости Киева такси
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