Стычки в Новых Санжарах: информация о пострадавших

Во время стычек в Новых Санжарах пострадало два человека / РБК-Украина

В Полтавской области в Новых Санжарах в четверг, 20 февраля, произошли стычки протестующих с полицией из-за того, что участники акции не хотели допустить размещения эвакуированных из Китая украинцев в местном санатории.

За сегодняшний день полиция зафиксировала два сообщения в отношении митингующих, которые получили травмы во время столкновений.

По словам представителя Национальной полиции Полтавской области Юрия Сулаева, участники акции отказались от медицинской помощи, пишет пресс-служба ведомства.

Акция протеста в Новых Санжарах / фото Нацполиции

"Сейчас событие происходит, сколько травмированных мы узнаем, когда закончится мероприятие... Если говорить о сегодняшнем дне, у нас было два сообщения о телесных повреждениях. В одном случае человек отказался от оказания помощи, в другом - получил незначительные телесные повреждения и также отказался от госпиталя", - заявил Сулаев.

Протест в Новых Санжарах

Как ранее писал Главред, в Новых Санжарах, куда привезли людей из Китая, произошли массовые акции протеста на пути к санаторию, где хотели разместить украинцев. На месте происшествия дежурили сотрудники Нацполиции и Нацгвардии. По информации СМИ, Нацгвардия начала оттеснять участников акции протеста по мосту в сторону санатория. В результате произошла потасовка, к санаторию пытались проехать микроавтобусы Национальной полиции.

Напомним, сегодня, 20 февраля, в Украину прибыл самолет из Уханя с эвакуированными украинцами, где вот уже несколько недель бушует эпидемия коронавируса. Прибывших из Китая хотели разместить в санатории Новые Санжары Полтавской области в медцентре Нацгвардии.

Главред собрал все о том, как принимали украинцев, прилетевших из Уханя.