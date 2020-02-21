"Ничто не вечно": Куницын рассказал о возвращении Крыма

Крым / УНИАН

Бывший глава совета министров Крыма Сергей Куницын прокомментировал возвращение полуострова под юрисдикцию Киева. По его словам, необходимо в это верить.

"Да, я понимаю, что пока Путин глава российского государства – Крым не вернется. Но верить в победу – наполовину победить", – заявил Куницын в комментарии Обозревателю.

При этом он указал, что для достижения желаемого результата необходимо действовать.

"Надо верить. И не только верить, но и действовать. Всем: политикам, президенту, министерствам, ведомствам. И двигаться", – отметил бывший чиновник

Также он напомнил, что ни один президент не вечен, в том числе и российский лидер Владимир Путин.

"Ничто не вечно под луной. Никакие президенты не вечны под луной. Почему не верить в то, что если мы продолжим прикладывать усилия, то в обозримом будущем (Крым, – ред.) вернется? Я, например, в это верю. Нам нельзя допускать пессимизма", – подчеркнул бывший премьер-министр Крыма.

Как ранее сообщал Главред, глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву следует отказаться от претензий на полуостров.