Слуга народа выгуляла в Раде сумку Dolce&Gabbana ценой в зарплату

Ирина Аллахвердиева / facebook.com/annasteshenko

Нардеп Слуги народа Ирина Аллахвердиева, которая ранее покрасовалась в сарафане Versace, "выгуляла" в Верховной Раде сумочку от известного бренда Dolce&Gabbana стоимостью 1471 евро (примерно 39 тыс. гривен).

Об этом в Facebook сообщила журналистка Анна Стешенко и опубликовала фото. При этом она отметила, что средняя зарплата украинских нардепов составляет около 40 тыс. гривен в месяц.

"Кстати, Аллахвердиева не первая, кто из "Слуги" носит именно эту узнаваемую модель сумочки. Такая же в красном цвете есть у депутата и в прошлом стоматолога Оксаны Дмитриевой и ее коллеги по фракции Роксоланы Пидласы", – написала Стешенко.

Журналистка напомнила, что Кабмин в 2020 году заложил прожиточный минимум на 1 человека в месяц с 1 января 2020 года – 2027 грн. А минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн.

Напомним, ранее депутат партии Слуга народа Оксана Дмитриева нарвалась на жесткую критику из-за слишком дорогого наряда, в котором ее заметили в стенах парламента.

Фото образа Дмитриевой показала в Facebook журналистка Анна Стешенко.

"Дмитриева пришла не только в культовом пиджаке Balmain, изначальная стоимость которого почти 2 тыс. евро. На красивых ножках – стеганные ботиночки Le Silla за 21 512 грн. Учитывая стоимость пиджака в таком цвете за 47 350 грн. (за исключением бюджетной черной сумочки DKNY на плече), такой неполный лук тянет почти на 70 тыс. грн.", – написала журналистка.

Как сообщал Главред, народный депутат президентской партии Слуга народа Елена Шуляк пришла в Верховную Раду с культовой сумкой Chanel Jumbo в самом большом размере от французского дома моды Chanel.