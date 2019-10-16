"Видная и богатая" нардеп от Слуги народа "засветила" в Раде винтажную сумку Chanel

Елена Шуляк выгуляла в Раде сумку Chanel/ Фото facebook.com/annasteshenko

Народный депутат президентской партии Слуги народа Елена Шуляк не бедствует, поэтому пришла в Верховную Раду с культовой сумкой Chanel Jumbo в самом большом размере от французского дома моды Chanel.

Фото нардепа на своей странице в Facebook опубликовала журналистка Анна Стешенко. По ее словам, винтажную модель Chanel Jumbo можно приобрести в Сети за 7240 долларов - около 179 тысяч гривен.

Елена Шуляк - номер 13 в партийном списке на выборах, сегодня является заместителем председателя провластной фракции. Стешенко уточняет, что Шуляк – "женщина видная и богатая", а еще - "слуга" очень непростая. В 2007 году она была назначена Генеральным директором компании Midland Development Ukraine.

"Как раз в этом же году был открыт украинский офис Midland Development. Пять лет до этого компания работала в России, занимаясь реализацией проектов в сфере недвижимости, начиная с участия в проекте офисного центра Midland Plaza в Москве на Старом Арбате. Сейчас компания является отдельной структурной единицей "Midland Group" и занимается реализацией проектов в сфере коммерческой недвижимости в г.Киеве", - пишет Стешенко.

В 2014-2015 годах Шуляк возглавляла Наблюдательный совет Украинского строительного сообщества. А в октябре 2017 стала соучредителем ООО Криэйтор, которое занимается в Киеве деятельностью по предоставлению в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Шуляк является владельцем существенной доли компании. Согласно открытым данным Википедии, ее доля составляет 38,62 гривен или 38,24% стоимости активов.

В декларацию за 2018 год народный депутат внесла четыре квартиры и три люксовых автомобиля. А также задекларировала несколько вкладов в разных валютах, в частности, 43 126 долларов в госбанке, 3 млн 870 гривен и 420 тыс. долларов - "налички".

Напомним, ранее народный депутат Украины от Слуги народа Ирина Аллахвердиева выгуляла в Верховной Раде сумку итальянского дома моды Gucci. А летом Аллахвердиеву видели в сарафане Versace последней коллекции.