Евангелие и селянские вилы, сумки Dior и Chanel: что задекларировали главные политики Украины

Что интересного задекларировали политики Украины / Униан

В круговерти новостей про выборы 2019, второй тур и дебаты Зеленского с Порошенко почти затерялись сообщения об электронных декларациях главных политических деятелей Украины. 1 апреля завершился срок подачи чиновниками своих деклараций.

Бездомная Тимошенко

У лидера Батькивщины Юлии Тимошенко нет ни жилья, ни машины, несмотря на задекларированные 899,8 тыс. гривен доходов. Согласно декларации Тимошенко за 2018 год, ее зарплата на основном месте работы составила 407,3 тыс. гривен, компенсация расходов, связанных с депутатскими полномочиями – 422,9 тыс. гривен, проценты от Ощадбанка – 69,5 тыс. гривен. Также на счетах в Ощадбанке Леди Ю хранит 669 тыс. гривен.

Читайте также"Ни один не справится": Тимошенко отказала в своей поддержке во втором туре Зеленскому и ПорошенкоУ супруга Тимошенко – 7 млн гривен доходов и еще наличка: 199 тыс. евро, 420 тыс. долларов и 540 тыс. гривен.

Тимошенко арендует жилой дом (588 кв. м) в Козине Киевской области у своей двоюродной сестры Татьяны Шараповой. А еще пользуется 4 земельными участками – площадью 1500 кв. м, 1862 кв. м, 1500 кв. м и 1244 кв. м, но принадлежат они тете Юлии Владимировны, председателю Днепропетровской областной организации Батьківщини, депутату Днепропетровского областного совета Антонине Ульяхиной.

Из интересного: Юлия Тимошенко задекларировала 3 пары сережек с жемчугом и мелкими драгоценными камнями, 2 ожерелья с жемчугом, кольцо с мелким драгоценным камнем, кольцо с жемчугом и мелкими драгоценными камнями, подвеску с драгоценным камнем, а также набор из серег и кольца с драгоценными камнями.

Ляшко и вилы

Глава Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко за прошлый год задекларировал 18,3 млн гривен доходов и 440 тыс. долларов наличных средств. При этом зарплата составила 421,7 тыс. гривен, обеспечение депутатской деятельности – 252,8 тыс. гривен, проценты от вкладов в Ощадбанке – 1,65 млн гривен, доходы от продажи недвижимости – 16 млн гривен.

Наличными радикал задекларировал 440 тыс. долларов, 70 тыс. евро и 750 тыс. гривен, а также 5,3 млн гривен и 743 тыс. долларов на счетах в Ощадбанке.

Ляшко владеет третью общего капитала Редакции газеты Политика.

Читайте такжеЭксперт рассказал, почему случились успех Смешко и провал Ляшко на выборах президентаНедвижимость у политика есть: жилой дом (357,1 кв. м), приобретенный в 2017 году за 9,9 млн гривен, и земучасток (6 539 кв. м) в Козине (Киевская область). В собственности парламентария также находятся 6 земельных участков (общей площадью 12,6 тыс. кв. м), квартира (95,5 кв. м) и офис в Киеве (183 кв. м). Кроме того, он арендует часть жилого дома (75,4 кв. м) в Козине у Аллы Савицкой.

Ездит Ляшко на Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска, а в 2017 году начал арендовать Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска.

Его гражданская жена Росита задекларировала 113 тыс. гривен страховых выплат от страховой компании Уника (Киев) и 447 тыс. гривен сдачи в аренду имущества.

Из интересного: Олег Ляшко задекларировал вилы селянские, коллекцию монет, 4 наручных часов, ювелирные изделия, итальянскую мебель и 400 гособлигаций номинальной стоимостью 27,4 тыс. гривен.

Евангелие от Турчинова

Секретарь СНБО Александр Турчинов задекларировал 711 тыс. грн заработной платы и более 1,34 млн грн процентов в Ощадбанке. При этом на счетах в Ощадбанке у него более 247 тыс. грн, 1 млн долларов и около 10 тыс. евро. Также он получил 200 тыс. грн возмещения в рамках гражданско-правового дела.

Читайте такжеУбрать из законов всего одно слово: Турчинов нашел оригинальный способ сохранить УкраинуЕго супруга Анна Турчинова получила в прошлом году 336 тыс. грн зарплаты в Национальном педагогическом университете им. Драгоманова. Она также задекларировала 4969 грн гонорара от ООО "Казка Продакшн". Кроме того, Анна Турчинова получила 858 тыс. грн дохода от отчуждения движимого имущества.

Турчинов совместно с женой владеет квартирой в Киеве (площадь почти 382 кв. м). У него есть право пользования частью жилого дома на 82,6 кв. м в Белогородке Киево-Святошинсктого района Киевской области (владелец дома — ООО "Экостильком").

Из интересного: в декларации Александра Турчинова за 2018 год значатся несколько десятков старинных Библий (в том числе на иностранных языках) и Евангелий, "Трефологион" и "Апостол", а также несколько картин, в том числе три картины Марии Примаченко и несколько полотен неизвестного авторства.

Кроме того, он задекларировал авторское право на художественный фильм "Иллюзия страха", несколько монографий и литературных произведений.

Модница Луценко

Представитель президента в Раде Ирина Луценко из БПП задекларировала за прошлый год 2 млн гривен доходов и наличку: 245 тыс. долларов, 50 тыс. евро и 40 тыс. гривен. А вот ее муж, генпрокурор Юрий Луценко, заработал за год 1,8 млн гривен.

Читайте такжеПочти 3 триллиона: Ирина Луценко "не по приколу" обсчиталась с потерями ПриватБанкаЗарплата Ирины Луценко депутата на основном месте работы составила 447,7 тыс. гривен, компенсация на ведение депутатской деятельности – 422,9 тыс. гривен, компенсация проезда – 90 тыс. гривен, доход от предоставления имущества в аренду – 896,5 тыс. гривен, страховые выплаты – 40 тыс. гривен, средства гарантийной замены в сервисном центре "Автомобильный Дом Украина-Мерседес Бенц" – 5,9 тыс. гривен, оплата перелета представительством Организации Объединенных Наций (ООН) – 49,3 тыс. гривен, оплата проживания ООН – 27,7 тыс. гривен.

На ее банковских счетах 133,8 тыс. гривен, 1922 долларов и 1211 евро в Государственном экспортно-импортном банке, еще 1,6 млн гривен она хранит в банке Столичный.

В собственности Луценко находятся квартира (181 кв. м) за 6,3 млн гривен и нежилое помещение (90,1 кв. м) за 4,5 млн гривен в Киеве, а также жилой дом (203,9 кв. м) и земельный участок (775 кв. м) в Ровенской области. Также в ее пользовании земельный участок (2 475 кв. м), жилой дом (859 кв. м) и гараж (80 кв. м) в селе Стоянка Киевской области.

Луценко ездит на Mercedes-Benz GLS 350D 2017 года выпуска за 2,4 млн гривен. Также в ее декларации Toyota Land Cruiser 200 2012 года выпуска, который числится в угоне, и арендованная Hyundai Grand Santa Fe 2015 года выпуска за 750 тыс. гривен.

Из интересного: в декларации Ирины Луценко значатся 2 сумки Dior и Chanel, 3 набора серег и кольцо из драгоценного металла и драгоценных камней, женское меховое пальто, коллекция картин современных украинских художников, а также женские часы Breguet.

Луценко также владеет знаком для товаров и услуг Бел’Фам.

Проплаченные отчеты генпрокурора и памятники

Генпрокурор Юрий Луценко задекларировал 1,8 млн гривен дохода и расходы на благотворительность чуть более чем на 1 млн грн. Его заработная плата по сравнению с 2017 годом выросла на 480650 гривен и составила 1782654 гривен. Еще 24845 гривен он получил от продажи движимого имущества.

Читайте такжеАдвокат дьявола, или Как Луценко наступил на старые граблиПри этом Луценко указал, что у его жены Ирины есть 2,45 млн долларов наличными. При этом сама Ирина указала 245 тыс. наличных долларов: по-видимому, один из супругов не там поставил запятую в своем документе.

На банковских счетах генпрокурор хранит 829 тыс. гривен, 11 тыс. долларов и около 3 тыс. евро, а еще 30 тыс. гривен – наличными.

Из недвижимости у Луценко есть в собственности или в пользовании семьи столичная квартира, дом в области, по одному земельному участку в Киевской и Ровенской области, а также гараж.

Ездит он на Mercedes-Benz GLS 350D, 2017 года выпуска, Toyota Camry, 2013 года выпуска и Hyundai Grand Santa Fe, 2015 года выпуска. Кроме того, в декларации указана Toyota Land Cruiser 200, 2010 года выпуска, которая находится в угоне.

Из интересного: Юрий Луценко задекларировал 110 тыс. гривен расходов на благотворительную помощь раненым бойцам сил ООС и 180 тыс. гривен на военную технику бойцам ООС. Еще 150 тыс. гривен генпрокурор отдал на изготовление памятника Героям ЗУНР, а также 70 тыс. гривен – на памятник Анне Ярославне, 50 тыс. гривен на организацию мероприятия Книга года.

Еще 483 тыс. гривен он потратил на туристические услуги, что почти в 4 раза больше чем в позапрошлом году.

Кроме того, 253 тыс. гривен Луценко заплатил за размещение телевизионного отчета о результатах деятельности Генеральной прокуратуры.