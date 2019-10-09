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Детутат от Слуги народа вигуляла в Раде сумку Gucci ценой в зарплату

9 октября 2019, 18:32

Ирина Аллахвердиева засветила дорогой аксессуар от изветного бренда.

Ирина Аллахвердиева выгуляла дорогую сумку / Страна

Народный депутат Украины от Слуги народа Ирина Аллахвердиева стала объектом пристального внимания папарацци.

По информации, на прошлой неделе депутат выгуляла в Верховной Раде сумку итальянского дома моды Gucci.

"Эта маленькая стеганая сумка на плечо называется "GG Marmont". Подкладка аксессуара из микрофибры с замшевым эффектом. Откидной клапан сумки дополнен культовым логотипом бренда в форме двух букв G. Благодаря скользящей цепочке можно носить эту модель как на плече, так и в руке. Стоит такая сумочка $1892 или 46 732 гривны по курсу НБУ на 09.10.2019 года", - пишет Страна.

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Аллахвердиева и сумка Гуччи / Страна

Отметим, за сентябрь согласно ответу аппарата Рады на запрос Українських Новин, Ирина Аллахвердиева получила зарплату 42 079 грн.

Зарплата депутатов за сентябрь 2019 / скриншот Украинские новости

Ирина Аллахвердиева родилась в Николаеве. Работала заместителем директора в ЗАО "Инкомстрах", заместителем директора по развитию в николаевском филиале ЗАО АСК "ИНГО Украина" и директором в николаевской областной дирекции ЗАО СК "Уника".

Сумка Гуччи/ Скриншот Страна

Напомним, ранее нардеп от Слуги народа Ирина Аллахвердиева появилась на курорте в Трускавце, где проходил курс обучения членов партии перед последующей работой в Верховной Раде IX созыва, в сарафане Versace последней коллекции.

На дорогостоящий образ тогда еще будущего депутата обратила внимание журналистка Анна Стешенко, выложив фото Аллахвердиевой на своей странице в Facebook.

Она отметила, что стоимость такого наряда – 430 евро, что в гривнах равно 12 тысячам.

"Такое же платье-рубашка, с аналогичным броским именным принтом можно было купить за 430 евро. А сегодня вообще по дешевке - за 258 евро. Ничего личного, тем более претензий, как к будущему депутату. Ирина работала в страховой компании, поэтому явно себе это может позволить. Я про другое. Непобедимую любовь наших народных избранников к брендам и лого. P.S. В новой Раде у Ирины Луценко "в лабутенах" будет конкуренция", - отметила девушка.

Верховная Рада сумка Guccі новости Украины Ирина Аллахвердиева
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