"Как с Троещинского рынка": "слуга народа" явилась в Раду в наряде за 70 тысяч - фото

Оксана Дмитриева в пиджаке за 2 тыс. евро / Фото facebook.com/annasteshenko

Депутат партии Слуга народа Оксана Дмитриева, коллега которой Евгений Брагар недавно вляпался в "собачий скандал", нарвалась на жесткую критику из-за слишком дорогого наряда, в котором ее заметили в стенах парламента.

Фото образа Дмитриевой показала в Facebook журналистка Анна Стешенко. "Дмитриева пришла не только в культовом пиджаке Balmain, изначальная стоимость которого почти 2 тыс. евро. На красивых ножках – стеганные ботиночки Le Silla за 21 512 грн. Учитывая стоимость пиджака в таком цвете за 47 350 грн. (за исключением бюджетной черной сумочки DKNY на плече), такой неполный лук тянет почти на 70 тыс. грн.", – написала Стешенко.

Фото facebook.com/annasteshenko

Фото facebook.com/annasteshenko

Журналистка уточнила, что Дмитриева по образованию врач, действительный член Общественного союза Стоматологи Украины. По словам Стешенко, народная избранница явно может позволить себе такие бренды.

"Но вопрос в другом: зачем? В нищей стране, где у пенсионерки с 2000 грн в месяц (той, что коллега по фракции Брагар рекомендовал продать элитную собаку для оплаты за газ) такое одевать в публичное место?", - возмутилась журналистка.

Пользователи Сети взялись активно обсуждать наряд "слуги народа". Причем под критику попала не только цена одежды. Пользователи иронизировали по поводу отсутствия вкуса и чувства стиля у Дмитриевой.

"Теперь я понимаю, что Бережная и Донец в своё время были скромницами в сравнении с новыми звёздами", - прокомментировала журналистка Марина Данилюк.

"Красиво. Но я в принципе не понимаю зачем за тряпки платить огромные деньги", - написала Ирина Винокурова.

"Очень безвкусно все", - считает Анна Максимчук.

"Не помогло. По виду как с Троещинского", - добавил Тарас Березовец.

"Секонд", - отметил Павел Видишев.

Напомним, ранее народный депутат президентской партии Слуга народа Елена Шуляк пришла в Верховную Раду с культовой сумкой Chanel Jumbo в самом большом размере от французского дома моды Chanel. Кроме того, "слуга народа" Ирина Аллахвердиева выгуляла в Верховной Раде сумку итальянского дома моды Gucci. А летом Аллахвердиеву видели в сарафане Versace последней коллекции.