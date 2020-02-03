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"Ситуация высосана из пальца": Брагар попытался отбелиться за совет продать собаку

3 февраля 2020, 18:07

По словам нардепа, слово "собака" появилось из уст его собеседника в прямом эфире - Александра Качного.

Евгений Брагар
Евгений Брагар попытался отбелиться после дурацкого совета / @yvbragar

"Звезда" громкого скандала и советчик продать собаку для того, чтобы расплатиться за коммуналку, народный депутат от партии Слуга народа Евгений Брагар, которому глава Верховной Рады Дмитрий Разумков посоветовал следить за языком, заявил, что ситуация вырвана из контекста и высосана из пальца.

"Эта ситуация в значительной степени была вырвана из контекста и высосана из пальца. Эта фраза не была адресована именно пенсионерке, которая позвонила в студию. На эфире я сидел с Александром Качным (нардеп от Оппоплатформы – Ред.), мы обсуждали субсидии. В принципе ситуация эта нереальная, потому что система субсидий более-менее прозрачная. Распространенное явление, когда люди оформляли субсидию, но она им была не положена...", - растолковал Брагар.

По словам нардепа, слово "собака" появилось из уст его собеседника в прямом эфире - Александра Качного.

"С его стороны это была ирония, и с моей стороны это была ирония в ответ", -  уточнил он.

При этом Брагар подчеркнул, что если у пенсионерки маленькая пенсия, и в то же время ей назначили крохотную субсидию, значит, на это есть причины.

"Надо ответственно относиться к субсидиям. Если пенсионер с пенсией в 2000 грн имеет субсидию 200 грн, на то есть какая-то причина. Скорее всего, с этой пенсионеркой произошла какая-то ошибка при назначении субсидии. Там могла быть любая ошибка на разных этапах. Надо выяснить. С пенсионеркой я связался, позвонил, пообещал ей помочь в переоформлении субсидии, если она захочет принять мою помощь", - добавил, передает Страна.

Читайте такжеПродать собаку для оплаты коммуналки: в Нафтогазе не смогли промолчатьНапомним, ранее народный депутат от партии Слуга народа Евгений Брагар пояснил свой совет пожилой женщине с маленькой пенсией, которой он предложил продать собаку для того, чтобы расплатиться за коммуналку.

Он подчеркнул, что сам - новое лицо в политике и еще не научился отвечать на острые вопросы.

"Мне очень жаль, что мои высказывания в 112 канале по поводу субсидий вызвали такую бурную реакцию. Я являюсь новым лицом в политике и не научился отвечать на чувствительные вопросы", - написал Брагар в Facebook.

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