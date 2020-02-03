Разумков оценил "собачий" скандал с Брагаром и посоветовал нардепом следить за языком

Дмитрий Разумков / Фото НВ

В ходе Согласительного совета руководства парламента в понедельник, 3 февраля, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал народных депутатов во время общения с людьми более взвешенно относиться к своим словам.

"Я хотел бы обратиться ко всем народным депутатам, чтобы мы иногда более, мягко говоря, взвешенно относились к тому, что мы говорим. Не только во время эфиров, но и во время нашей работы и общения с людьми. Я понимаю, что у нас тоже есть возможность делать ошибки, как и у всех других, однако ответственность, которая лежит на народных депутатах, больше, чем на других", - подчеркнул он.

Спикер Рады обратил внимание на то, что "многие из тех, кто сегодня работает в парламенте, разделяли позицию, что иногда создается впечатление, что когда человек попадает в парламент, то какой климат другой, какой-то вакуум, и люди начинают жить в другой реальности, оторванной от общества, оторванной от людей, оторванной от этих людей, которые есть у людей".

Читайте также"Дожились, бл*дь": в Слуге народа оценили совет Брагара продать собаку для оплаты коммуналкиРазумков также отметил, что народным депутатам не стоит забывать, что такая ситуация может очень быстро измениться, что показали результаты прошлых выборов.

"И с не всегда удобных кресел Верховной Рады Украины можно оказаться снова ближе к людям. Поэтому я очень рекомендую всем чаще общаться с людьми, слышать проблемы, если есть возможность - помогать их решать", - добавил спикер парламента.

Напомним, ранее нардеп от Слуги народа Евгений Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке продать собаку "элитной породы", чтобы получить возможность заплатить за коммуналку.

После этого в социальных сетях разгорелось бурное обсуждение, при этом многие раскритиковали и высмеяли такой совет депутата.

В свою очередь Брагар за свои слова извинился и заявил, что "он новое лицо в политике, а потому еще не научился отвечать на чувствительные вопросы".