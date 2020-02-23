В Новые Санжары для эвакуированных запретили передавать продукты

В Новые Санжары запретили приносить продукты / скриншот

В санаторий Новых Санжар, где находятся на обсервации эвакуированные из Китая украинцы, строго запретили передавать продукты питания.

"Питание осуществляется контролируемо через соответствующее соглашение", - цитирует ТСН заместителя министра внутренних дел Украины Ивана Варченко.

По словам чиновника, волонтер могут передавать только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства.

"Пищевые продукты — нет. И мы об этом информируем всех волонтеров. Передает их, все те вещи, о которых я упомянул, Красный Крест. Продукты не передаются тем, кто находится в обсервации. Но, когда люди выражают желание оставить их (продукты — прим.ред.) у Красного Креста, то Красный Крест дальше будет принимать решение, что делать с этими продуктами", — пояснил он.

Также заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в санатории уже запустили пищеблок, поэтому всю пищу готовят на месте, нет необходимости ее привозить.

"Нашим решением мы четко запретили поставки любых пищевых продуктов на территорию обсерватора. Потому что у нас обсервация относительно острой респираторной вирусной болезни, вызванной коронавирусом, мы не хотим, чтобы у нас были еще обсервации по диарейным заболеваниям", — добавил Ляшко.

Напомним, одной из эвакуированных из Уханя иностранок в Новых Санжарах понадобилась помощь медиков. У женщины разболелся живот.

Как ранее сообщал Главред, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что у одного из водителей автобуса, перевозивших эвакуированных из Уханя, поднялась температура.