Обсервация в Новых Санжарах: иностранке понадобилась помощь медиков

Новые Санжары / facebook.com/viktor.liashko

Одной из эвакуированных из Уханя иностранок в Новых Санжарах понадобилась помощь медиков. У женщины разболелся живот.

"Вчера в обсервации у иностранной гражданки появилась боль в животе. После осмотра медицинскими работниками был установлен предварительный диагноз и проведено консультирование специализированным профильным областным специалистом. В результате - принято решение о вызове кареты скорой помощи для проведения дополнительного обследования, диагностики и определения дальнейших путей лечения. Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб", - написал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

По его словам, женщина страдает хроническим заболеванием.

"Установлено, что это обострение хронической гастроэнтерологической болезни эвакуированной. Врачи составили план лечения, назначили диетическое меню и оставили на наблюдение в обсервации. Сейчас эвакуированная чувствует себя хорошо. Подчеркиваю, что никаких признаков острых респираторных заболеваний нет", - объяснил заместитель Скалецкой.

При этом он отметил, что остальные эвакуированные чувствуют себя хорошо и у них нет никаких признаков ОРВИ.

Как ранее сообщал Главред, министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что у одного из водителей автобуса, перевозивших эвакуированных из Уханя, поднялась температура.