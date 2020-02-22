"Поднялась температура": Аваков объяснил, почему водителей автобусов отправили на карантин

Арсен Аваков / Фото: mvs.gov.ua

У одного из водителей автобуса, который перевозил эвакуированных из Уханя иностранцев и украинцев, поднялась температура. По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, всех водителей поместили в карантин.

При этом он отметил, что причиной поднятия температуры стал артрит в колене.

"Слава Богу, обострение артрита на коленке, и температура держалась повышенная в течение одного часа", - рассказал Аваков в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

Кроме того, он заверил, что всех, кто находится в медцентре Новых Санжар, тщательно осматривают.

"Я обращаю внимание, насколько тщательным будет осмотр за теми, кто там находится. Если все хорошо, то через две недели мы забудем эту грусть", - отметил глава МВД.

Также он добавил, что весь транспорт прошел дезинфекцию.

Как ранее сообщал Главред, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предостерег от возможных попыток проникновения на территорию медицинского центра в новых Санжарах, где находятся эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы.