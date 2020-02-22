"Взяли в кольцо": в МВД заявили о наказании за прорыв в медцентр в Новых Санжарах

Новые Санжары / reuters

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предостерег от возможных попыток проникновения на территорию медицинского центра в новых Санжарах, где находятся эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы. По его словам, если кто-то попадет в зону обсервации, то останется там.

"Если кто-то незаконным образом попадет в зону обсервации, то останется там на 14 дней", - отметил Геращенко во время брифинга.

При этом он заверил, что ситуация в Новых Санжарах спокойная.

"В настоящее время в Новых Санжарах все спокойно, нет никаких митингов и акций протеста. Сотрудники Нацполиции и Нацгвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют режим", - подытожил замглавы МВД.

Как ранее сообщал Главред, эпидемиологи взяли мазки из носовой полости всех, кто находится в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области.