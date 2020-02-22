В МВД заявили о желании вновь эвакуировать украинцев из Уханя

Геращенко готов повторить "подвиг" с эвакуацией из Уханя / УНИАН

Украина снова спецрейсом привезет граждан своего государства из охваченного коронавирусом города Уханя и провинции Хубэй в Китае, если будет достаточное количество желающих вернуться на родину.

Как заявил 22 февраля на брифинге заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, украинцы, которые находятся сейчас в закрытом на карантин китайском городе, должны подать соответствующие заявки в посольство, чтобы их попытались вернуть на родину.

По словам Геращенко, в Новых Санжарах сейчас уже все спокойно, митинги и акции протеста отсутствуют. Он добавил, что сотрудники Национальной полиции и офицеры Национальной гвардии взяли в кольцо санаторий и полностью контролируют периметр.

Геращенко предупредил, чтобы никто не намеревался попасть в зону карантина санатория, иначе будет заперт в помещении на 14 дней.

Напомним, в этом же интервью Карина Гончарук рассказала, какие эмоции пережили пассажиры автобуса, который на въезде в санаторий Новых Санжар атаковали камнями и пылающими шинами.

Как ранее сообщал Главред, эпидемиологи взяли мазки из носовой полости всех, кто находится в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области.