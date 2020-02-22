"Санжарцы, держитесь!": Комаровский посетил взбунтовавшиеся Новые Санжары

Комаровский съездил в Новые Санжары / УНИАН

Известный педиатр Евгений Комаровский по личной инициативе отправился в Новые Санжары Полтавской области, где накануне произошел масштабный протест против размещения эвакуированных их Уханя в местном санатории.

В YouTube Комаровский записал видео, в котором назвал "позорищем" события 20 февраля в данном населенном пункте.

"По просьбе местных жителей побывал в Новых Санжарах. Небольшой отчёт по горячим следам. Вопреки утверждениям некоторых СМИ обращаю внимание, в Новые Санжары меня никто не посылал. К счастью, я имею возможность самостоятельно определять, куда мне ездить", - написал педиатр.

По словам Комаровского, чиновники, планируя размещение эвакуированных в Новых Санжарах, ничего не разъяснили местным жителям, которые, что вполне естественно, испугались неизвестности перед лицом всемирной эпидемии. Он добавил, что мирным протестом цинично воспользовались политические силы, превратив его в действо, которое опозорило Украину на весь мир.

Комаровский подчеркнул, что санжарцы стали жертвами политических манипуляций. Жители населенного пункта настроены абсолютно миролюбиво, а причиной их протеста был страх. Доктор попросил прощения у людей поселка, которых, возможно, обидел, своими публикациями в соцсетях на тему событий того дня. Он призвал президента наказать виновных.

"Вопросов куча, ответов нет", - сказал доктор Комаровский.

Напомним, в этом же интервью Карина Гончарук рассказала, какие эмоции пережили пассажиры автобуса, который на въезде в санаторий Новых Санжар атаковали камнями и пылающими шинами.

Как ранее сообщал Главред, эпидемиологи взяли мазки из носовой полости всех, кто находится в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области.