"За две недели я точно поправлюсь": эвакуированная из Уханя танцовщица похвалила условия в санатории

Танцовщица из Кривого Рога боится испортить в санатории фигуру / Фото: Instagram/Карина Гончарук

Эвакуированная из Уханя танцовщица из Кривого Рога Карина Гончарук рассказала журналистам, что условия в санатории Новых Санжар, куда всех разместили на карантин, не такие уж плохие, как раньше тиражировали СМИ.

В интервью изданию Страна девушка пояснила, что персонал одет в защитные костюмы, но в целом обстановка достаточно спокойная.

"Здесь не все так плохо. Здание санатория имеет два крыла: одно отремонтировано, а второе нет. Видео сняли в неотремонтированной части здания. Могу сказать, что в каждой комнате есть телевизор, холодильник. Нам выдали постельное белье, здесь можно постирать вещи", - поделилась Карина.

По словам девушки, она живет в новом крыле санатория, поэтому нареканий на ремонт быть не может. Карина созналась, что персонал санатория заботиться о питании эвакуированных и кормят их очень хорошо.

"Кормят очень хорошо. Еда как домашняя, мне кажется, что за две недели я точно поправлюсь", - сказал она.

Карина отметила, что пока единственный медосмотр для гостей санатория – это регулярный контроль температуры тела, анализы они пока не сдавали.

Напомним, в этом же интервью Карина Гончарук рассказала, какие эмоции пережили пассажиры автобуса, который на въезде в санаторий Новых Санжар атаковали камнями и пылающими шинами.

Как ранее сообщал Главред, эпидемиологи взяли мазки из носовой полости всех, кто находится в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области.