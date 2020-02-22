"Брызнули газовым баллончиком в автобус": украинка из Уханя рассказала о приеме в Новых Санжарах

Танцовщица из Кривого Рога прожила в Китае около трех лет / Фото: Instagram/Карина Гончарук

Эвакуированная спецрейсом из Уханя криворожанка Карина Гончарук рассказала, какие эмоции пережили пассажиры автобуса, который на въезде в санаторий Новых Санжар атаковали камнями и пылающими шинами.

"Когда наша колона заехала в Новые Санжары, мы услышали, что люди что–то кричали. Некоторые из них начали бросать камни в автобус. С нами в автобусе ехал иностранец, он вообще не понимал, что происходит и что говорят. Он все снимал на мобильный телефон, он улыбался и махал рукой, как знак приветствия. Но когда его окно разбили камнем, он понял, что что–то не так", - рассказала девушка в интервью изданию Страна.

По словам Карины, когда им крикнули сесть между сиденьями в проходе автобуса и в салон попал газ из баллончика, то пассажиров действительно охватила паника.

"Они только сказали нам сесть в проходе между сидений. Мы были очень напуганы, нам брызнули газовым баллончиком в автобус, нечем было дышать. Вот тогда нам стало страшно и началась паника. У меня был разряжен телефон, я очень переживала за маму, знала, что она все это видит и не может мне дозвониться. Я видела, как жгли костры, люди бросали бутылки в наш автобус, они разбивались об его обшивку", - вспоминает Карина.

Девушка добавила, что пассажиры автобуса не понимали, в чем же они виноваты, что соотечественники встречают их настолько жестоко.

"Нам было страшно. Мы не понимали почему мы стоим, когда в нас летят бутылки, камни. Было очень страшно. Мы же невиноваты. Я вообще считаю, что нужно было провести нашу эвакуацию очень тихо, без огласки", - отметила она.

Карина констатировала, что по приезду в санаторий они еще около десяти минут находились в автобусах, а затем им сказали выходить и расселяться по номерам.

Как ранее сообщал Главред, эпидемиологи взяли мазки из носовой полости всех, кто находится в медицинском центре в Новых Санжарах Полтавской области.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предостерег от возможных попыток проникновения на территорию медицинского центра в Новых Санжарах, где находятся эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы. По его словам, если кто-то попадет в зону обсервации, то останется там.