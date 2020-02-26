Под Офисом президента мужчина совершил самоподжог

Самоподжог под Офисом президента / скриншот

На акции протеста в среду, 26 февраля, под Офисом президента мужчина облил себя бензином и совершил самоподжог.

Так, неизвестный мужчина внезапно поджог себя. Другие участники акции и представители правоохранительных органов оперативно его потушили.

Мужчина остается в сознании, у него многочисленные ожоги. Известно, что под Офисом президента сегодня митингуют медики.

Бойцы Национальной гвардии взяли пострадавшего в кольцо, ему оказывают первую помощь. Как сообщили организаторы акции медиков, он не пришел на митинг с врачами.

По словам мужчины, он долгое время он не может распаевать земельный участок в Сумской области, а власть не реагирует на местную коррупцию.

Самоподжог под Офисом президента / facebook.com/ordenko