Самоподжог под Офисом Зеленского: стало известно о судьбе пострадавшего

Александр Бурлаков устроил акт самосожжения / Reuters

Устроивший в среду, 26 февраля, акт самосожжения возле Офиса президента Александр Бурлаков остается в стабильно тяжелом состоянии.

Пострадавший находится в реанимации, он будет находиться в больнице не менее двух месяцев, рассказали медики.

Бурлакову может понадобиться не менее десяти операций, которые будут проведены за государственный счет, сообщает ZIK.

"Мужчина находится в реанимации. Врачи характеризуют его состояние как тяжелое. Хирург, который занимался пострадавшим, сообщил, что ночь прошла спокойно, состояние Александра стабильно тяжелое. Относительно прогнозов на сегодня, врач сообщил, что возможно первое операционное вмешательство", – говорится в репортаже.

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В больницу также приезжали криминалисты, врач подтвердил, что были здесь и представители Офиса президента.

Напомним, 26 февраля у Офиса президента Александр Бурлаков попытался совершить самосожжение. Он заявил, что проживает в Сумской области и имел проблемы с местными властями из-за земельных паев.