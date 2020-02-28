Сотрясение мозга и ушибы: в Одесской области школьница жестоко избила сверстницу

В Одесской области школьница жестоко избила сверстницу / vistanews.ru

В Одесской области школьница попала в больницу с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами после того, как ее жестоко избила 12-летняя ученица.

При этом подруги обидчицы снимали расправу на видео, которое распространили в соцсети. Правоохранители расследуют дело как избиение, но вероятно, что из-за травли в сети его переквалифицируют в буллинг.

Несмотря на то, что напавшая на сверстницу девушка хорошо учится и занимается спортом, у нее очень вспыльчивый характер. Ученицу же, которая затеяла драку, в школе попросили перевести в другое учебное заведение, поскольку у нее это не первый скандал.

В драке принимали участие две девушки, две другие – одноклассница Дарьи и подруга. Взрослые уверяют, что именно последняя настроила обидчицу против ее жертвы, а теперь она еще и травит пострадавшую в соцсетях.

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Избитая девочка о возвращении в школу и думать боится. Как заявила директор Великодолинской СОШ №2 Валентина Чебанова, с ней будет работать психолог, чтобы она чувствовала себя комфортно и не испытывала травли или обид со стороны классного коллектива.

Хотя обидчица уже приходила просить прощение, мама Дарьи их не приняла. Говорит, что не верит в такое "истинное" раскаяние, и требует публичных извинений в соцсети.

"С девочкой проводилась работа неоднократно. С мамой мы уже встречались по поводу того, что у нее есть такие плохие характеристики. Им не место в школе и вообще в обществе", – добавила Чебанова.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине школьницы жестоко избили сверстницу.