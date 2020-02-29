В Черновцах госпитализировали еще одного украинца с подозрением на коронавирус

Еще одного украинца госпитализировали с подозрением на коронавирус / УНИАН

С подозрением на инфицирование коронавирусом в Черновцах госпитализировали еще одного украинца, который вернулся из Италии.

"В инфекционное отделение областной больницы с клиническими признаками гриппа госпитализировали черновчанина. Он с 21 февраля путешествовал по Италии", - говорится в сообщении в Facebook Черновицкой облгосадминистрации.

При возвращении домой 26 февраля мужчина чувствовал себя хорошо, однако на повышенную температуру и першение в горле пожаловался со вчерашнего дня.

"Госпитализировали его машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента", - добавили в ОГА.

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Как известно, в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали двух местных жителей, которые находились в Италии и могли контактировать с носителями вируса. Оба пациента самостоятельно обратились в областную больницу с жалобами на повышенную температуру.