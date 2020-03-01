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В центре Москвы устроили массовое побоище из-за кроссовок: обнародовано жесткое видео

1 марта 2020, 01:36

В драке участвовали более 10 молодых людей.

В Москве подрались из-за кроссовок
В Москве подрались из-за кроссовок / скриншот

В Москве любители кроссовок устроили массовое побоище в центре города. Причиной драки стали лимитированная обувь.

По данным Telegram-канала Московские новости, за кроссовками образовалась целая очередь из молодых людей. Сначала юноши толкались, что переросло в драку, в которой участвовали более десяти человек. На данный момент неизвестно что именно стало причиной стычки.

В свою очередь, издание Buro 24/7 сообщило, что с 29 февраля в Москве должны были стартовать продажи лимитированной коллекции кроссовок adidas by Stella McCartney Alphaedge 4D. При этом купить обувь можно в магазинах adidas на Красной Пресне и в универмаге Цветной. Стоит отметить, что примерная стоимость пары таких кроссовок составляет 27 тысяч рублей.

Как ранее сообщал Главред, в Российской Федерации произошла драка в супермаркете из-за скидок на стиральный порошок.

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