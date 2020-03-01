"Вылетел на встречку и убил": под Киевом в жутком ДТП погиб священник

ДТП под Киевом / facebook.com/dtp.kiev.ua

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло возле от села Гнедин в Бориспольском районе Киевской области. Водитель авто на еврономерах выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник, за рулем которого находился священник.

В результате аварии виновник и двое его пассажиров госпитализированы в реанимацию, их спасли ремни безопасности. При этом священник во время аварии погиб – от удара выкинуло из авто.

"Опять смерть на дорогах страны: под Киевом водитель Audi бляхи, производя впечатление на двух девушек - пассажиров, вылетел на встречку и убил священника - водителя Mitsubishi. Виновник и обе девушки в реанимации", - говорится в сообщении Facebook-паблика ДТП Киев.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

В то же время в комментариях под постом пользователи соцсети сообщили, что погиб не священник, а староста Свято-Ольгинского собора Киева и руководитель молодежной скаутской организации ЭХО Владислав Вржижевский. У погибшего осталась маленькая дочка.

Также в Сети появилось видео с места смертельной аварии:

Как ранее сообщал Главред, в Киеве в Днепровском районе авто слетело с проезжей части и вылетело прямо в Русановский канал.