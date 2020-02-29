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В Киеве авто с пассажирами влетело в Русановский канал

29 февраля 2020, 23:53

В Киеве в Днепровском районе водитель не справился с управлением и угодил в Русановский канал.

Авто влетело в Русановский канал / Киев оперативный

В Киеве в Днепровском районе вечером 29 февраля, авто слетело с проезжей части и вылетело прямо в Русановский канал.

Как информирует Киев оперативный в Facebook, водитель ехал по улице Энтузиастов. Он не справился с управлением и машина въехала в воду.

Предварительно, пассажира вытащили из полузатопленного авто. О состоянии водителя пока неизвестно. На месте ДТП работали спасатели, сотрудники полиции и "скорой".

Ранее Главред писал, что в польском городе Катовице украинец устроил масштабное ДТП – наш соотечественник протаранил сразу восемь припаркованных автомобилей. Стоит отметит, что украинец был навеселе.

Мужчина на скорости влетел в машины, среди которых были марки Skoda, Volkswagen, Nissan и Toyota. Удар был настолько сильный, что три автомобиля вылетели с места парковки на тротуар, пишет местное издание Nasze Miasto. К счастью, в результате аварии жертв и пострадавших нет.

Напомним, вечером в понедельник, 17 февраля, в Киеве произошло ДТП с участием автомобилей такси. Виновником аварии стал водитель легковушки, который рассекал по городу подшофе. Авария случилась около полуночи на бульваре Дружбы народов. 

новости Киева Русановские сады ДТП
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