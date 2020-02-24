В Польше пьяный украинец протаранил сразу 8 авто

В результате аварии обошлось без пострадавших / Nasze Miasto

В польском городе Катовице украинец устроил масштабное ДТП – наш соотечественник протаранил сразу восемь припаркованных автомобилей. Стоит отметит, что украинец был навеселе.

Мужчина на скорости влетел в машины, среди которых были марки Skoda, Volkswagen, Nissan и Toyota. Удар был настолько сильный, что три автомобиля вылетели с места парковки на тротуар, пишет местное издание Nasze Miasto. К счастью, в результате аварии жертв и пострадавших нет.

В крови горе-водителя обнаружили 2 промилле алкоголя. Теперь украинцу грозит до двух лет лишения свободы и штраф за причиненный ущерб.

Напомним, вечером в понедельник, 17 февраля, в Киеве произошло ДТП с участием автомобилей такси. Виновником аварии стал водитель легковушки, который рассекал по городу подшофе. Авария случилась около полуночи на бульваре Дружбы народов. Автомобили служб такси Bolt, Uber и Uklon выстроились в ряд на светофоре. Пока водители ждали зеленый сигнал светофора, в них влетел Audi, сделав из легковушек "гармошку". У водителя Audi обнаружили признаки алкогольного опьянения.