Масштабное ДТП в Канаде: столкнулись более 200 авто, есть жертвы, много раненых

В канадском Монреале произошло масштабное ДТП. Из-за внезапного снежного порыва на шоссе №15 столкнулись сразу 200 автомобилей.

В результате аварии два человека погибли, еще 90 – получили травмы. При этом 60 человек получили легкие травмы, 30 – более серьезные. Все пострадавшие госпитализированы.

Снегопад снизил видимость на дороге практически до нуля – это и стало причиной масштабной аварии. Об этом сообщает Radio Canada и CBC News. Повреждено более 100 автомобилей и около десятка грузовиков. В аварию попал и школьный автобус – он столкнулся с автоцистерной. По данным полиции, никто из пассажиров автобуса не пострадал.

На данный момент шоссе закрыто в обоих направлениях. Спасатели эвакуируют поврежденные машины.

Emergency responders are working to get people out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured.



