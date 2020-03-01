"Уроду срок обеспечен": в Киеве таксист отключился за рулем и врезался в столб - видео

Девушка в свой день рождения попала в больницу по вине таксиста / скриншот из видео

Очередная устрашающая авария с участием автомобиля службы такси произошла в Киеве в первый день весны.

Утром в воскресенье, 1 марта, на Подольском спуске в направлении центра города горе-таксист, на которого два дня назад оформляли административные протоколы из-за вождения в нетрезвом виде, заснул за рулем и въехал в столб.

"Вследствие ДТП автомобиль загорелся и почти полностью выгорел. К сожалению, девушка-пассажир получила травмы головы. Первую помощь ей оказали правоохранители, после чего передали врачам. Ее госпитализировали в 17 больницу. Сам же таксист получил травмы рук и ног", — говорится в сообщении Facebook-сообщества Киев оперативный.

Также стало известно, что у пострадавшей пассажирки такси сегодня день рождения.

Отметим, в соцсети украинцы бурно отреагировали на ДТП.

"Бл.... слов нет, одни маты в сторону таксиста. Надеюсь, травма ноги долго не даст сесть за руль, а руки- не доносить стакан с бухлом ко рту. Девушке скорейшего выздоровления и с Днем Рождения", - высказалась Юлия Семенова.

"Читаю коменты все умничяют. Завтра такой же у*бень вас или ваших родных упрёт в столб или стену потом будете рассказывать про ремень! Мы сами виноваты, вызываем бомбы замедленного действия и едим на них.Ни страховок ни АТК ни лицензии ни контроля водителя, нет ни чего.В такси приходят на работу такие персонажи что в голову не укладывается, как оно вообще до жило до этих дней. Его сажают в авто и вперёд, собственнику похер кто ему лаве привезёт. Сколько дтп по вине такси и все только умничают по поводу ремней и тому подобное. Посте такого удара ни ремень ни дух святой ни кто не поможет.Уроду срок обеспечен на мартусню...", - считает Валерий Соколовский.

"В болт и убер попадают кто угодно и на чем угодно, в *уколе* (или *упоре * по другому не назову) раньше мониторили водителя, сейчас нет! Не в качестве рекламы, на сегодня только пара таксопарков, на весь Киев контролирует своих водителей *Элит* и *Бонд*. Вы не встретите в Киев оперативный сюжеты с этими машинами в ДТП, а это о многом говорит. Всем хорошего дня", - говорит Виталий Юрченко.

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