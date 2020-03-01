УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Уроду срок обеспечен": в Киеве таксист отключился за рулем и врезался в столб - видео

1 марта 2020, 13:52

У пострадавшей пассажирки такси сегодня день рождения.

Девушка в свой день рождения попала в больницу по вине таксиста / скриншот из видео

Очередная устрашающая авария с участием автомобиля службы такси произошла в Киеве в первый день весны.

Утром в воскресенье, 1 марта, на Подольском спуске в направлении центра города горе-таксист, на которого два дня назад оформляли административные протоколы из-за вождения в нетрезвом виде, заснул за рулем и въехал в столб.

"Вследствие ДТП автомобиль загорелся и почти полностью выгорел. К сожалению, девушка-пассажир получила травмы головы. Первую помощь ей оказали правоохранители, после чего передали врачам. Ее госпитализировали в 17 больницу. Сам же таксист получил травмы рук и ног", — говорится в сообщении Facebook-сообщества Киев оперативный.

Также стало известно, что у пострадавшей пассажирки такси сегодня день рождения.

Отметим, в соцсети украинцы бурно отреагировали на ДТП.

"Бл.... слов нет, одни маты  в сторону таксиста. Надеюсь, травма ноги долго не даст сесть за руль, а руки- не доносить стакан с бухлом ко рту. Девушке скорейшего выздоровления и с Днем Рождения", - высказалась Юлия Семенова.

"Читаю коменты все умничяют. Завтра такой же у*бень вас или ваших родных упрёт в столб или стену потом будете рассказывать про ремень! Мы сами виноваты, вызываем бомбы замедленного действия и едим на них.Ни страховок ни АТК ни лицензии ни контроля водителя, нет ни чего.В такси приходят на работу такие персонажи что в голову не укладывается, как оно вообще до жило до этих дней. Его сажают в авто и вперёд, собственнику похер кто ему лаве привезёт. Сколько дтп по вине такси и все только умничают по поводу ремней и тому подобное. Посте такого удара ни ремень ни дух святой ни кто не поможет.Уроду срок обеспечен на мартусню...", - считает Валерий Соколовский.

"В болт и убер попадают кто угодно и на чем угодно, в *уколе* (или *упоре * по другому не назову) раньше мониторили водителя, сейчас нет! Не в качестве рекламы, на сегодня только пара таксопарков, на весь Киев контролирует своих водителей *Элит* и *Бонд*. Вы не встретите в Киев оперативный сюжеты с этими машинами в ДТП, а это о многом говорит. Всем хорошего дня", - говорит Виталий Юрченко.

Читайте такжеЖуткое ДТП на переходе: пограничник наехал на ребенкаНапомним, ранее сообщалось, смертельное ДТП произошло возле от села Гнедин в Бориспольском районе Киевской области. Водитель авто на еврономерах выехал на встречную полосу и врезался во внедорожник, за рулем которого находился священник.

В результате аварии виновник и двое его пассажиров госпитализированы в реанимацию, их спасли ремни безопасности. При этом священник во время аварии погиб – от удара выкинуло из авто.

ДТП новости Киева такси
Сейчас вы просматриваете новость «"Уроду срок обеспечен": в Киеве таксист отключился за рулем и врезался в столб - видео». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:52
"Уроду срок обеспечен": в Киеве таксист отключился за рулем и врезался в столб - видео
13:48
"Послать МВФ в ж*пу": "слуга народа" назвал единственный шанс для экономики Украины
13:47
Глава ОП Ермак встретился с заменой Суркова: что обсуждали
13:20
"Есть перечень вопросов": Разумков рассказал о б отставке Гончарука
12:59
Ползучее повышение цен: в Украине дорожает проезд в поездах
12:58
Китайскую заразу нашли в Крыму, в Австралии и Таиланде первые смерти
12:47
"Вылетел на встречку и убил": под Киевом в жутком ДТП погиб священник Видео
12:29
Война в Сирии: в небе над Идлибом сбили самолет Видео
12:03
"Пи*да Европе, с*ка Путин": 70 тысяч сирийских беженцев направляются к границам ЕС
11:55
"Не хватает сепаратистов": нардеп от ОПЗЖ угодил в международный скандал
11:44
Более 80 раненых и убитых: у боевиков на Донбассе крупные потери
11:40
Маникюр весна 2020 – в моде лавандовый маникюр и двойной френч: фото Фото
11:13
Нафтогаз резко снизил цену на газ для промышленности
11:08
Все сроки сорваны: производство украинской бронетехники "в ступоре" – эксперт
10:46
"Русские шпионы": в Турции разгромили квартиры путинских пропагандистов
10:26
От "нациста" до "коммуниста": испанские ультрас снова травят Зозулю
10:25
"Греки пи*дят их на границе": в Евросоюзе отреагировали на поток беженцев из Турции Видео
10:13
Эрдоган выступил с последним предупреждением для Европы и России мнение
09:59
Украинцы будут платить больше за стационарный телефон: новые тарифы
09:45
Гороскоп на 1 марта всех знаков зодиака: кого ждет разрыв отношений с любимым человеком
09:39
Известный диетолог назвала три главных правила похудения весной
09:28
"Против граждан": в РФ заистерили из-за ужесточения правил выезда Украиной
08:52
Украина ужесточила правила выезда в РФ: подробности
08:50
"Расплата за любовь к Путину": Греция встретила сирийских беженцев слезоточивым газом
08:11
Гигантская пасть уханьского вируса поглотила 2932 человек
07:39
Эрдоган показал, что готов дать по зубам Путину мнение
07:00
Как правильно войти в Великий пост и как есть картошку и не толстеть Видео
06:53
Не ждите от Зеленского перезагрузки Кабмина и громких отставок мнение
06:33
Гороскоп на март-2020: Водолеев ждет удача в любви, а к Близнецам будет "липнуть зараза"
06:27
Мода 2020 весна – в моде джинсовые куртки из 90-х и кожаные куртки: фото Фото
06:00
Красивые картинки с Днем кошек 2020 и поздравления своими словами
05:10
Кризис и паника: эксперт предупредил о крахе евро
04:44
Прощена неділя 2020 – картинки та вітання з Прощеною неділею пречудові
03:30
Открыть эликсир жизни: астролог дала поразительный прогноз на март
02:02
Из Кабмина кого-то уберут, кого-то добавят, но точно не Тигипко - Арахамия Видео
01:36
В центре Москвы устроили массовое побоище из-за кроссовок: обнародовано жесткое видео Видео
01:10
Поздравления с первым днем весны – смс, проза, стихи и нежные открытки
00:47
Как коронавирус повлияет на курс гривни: эксперт дал прогноз
00:20
"Большая война": сокурсник Путина рассказал об операции спецслужб РФ
00:10
Обухом по голове – что готовит расписание магнитных бурь на март 2020
00:00
1 марта – какой сегодня праздник: Прощеное воскресенье, День кошек и весны Видео
29 февраля, суббота
23:53
В Киеве авто с пассажирами влетело в Русановский канал Видео
23:25
В Германии лютым коронавирусом заразились дети
23:20
Мода 2020 весна – в моде одежда цвета красных маков и фисташек: фото Фото
22:41
"Дело рук русофобов": в России взбесились из-за отказа Украины праздновать 9 мая
22:15
Стрижки для квадратного лица 2020 – самые модные прически на весну: фото Фото
22:00
"Очень болен": Данилко шокировал признанием
21:31
Этап Кубка мира по биатлону оказался под угрозой срыва из-за опасной хвори
20:59
В США от коронавируса скончался первый человек
20:53
Смс в Прощеное воскресенье 2020 – поздравления и православные картинки
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять