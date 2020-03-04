Во Львове у ветерана отобрали выданный ранее протез ноги

У ветерана забрали предоставленный ранее протез ноги / Фото: скриншот

Во Львове у ветерана афганской войны Николая Окилко, который 30 лет назад потерял при взрыве противопехотной мины ногу, конфисковали предоставленный ранее протез.

Как сообщает Zaxid.net, 60-летний мужчина просуществовал без ноги половину жизни.

Несмотря на сложности, Окилко ведет активный образ жизни, занимается спортом.

"Этот коленный узел рассчитан для того, что можно играть в настольный теннис. Раз в жизни я хотел почувствовать, что можно ходить, спускаться по лестнице, спортом заниматься. Я это почувствовал, он достаточно мягкий, хороший, удобный", — описывает свою мечту ветеран войны в Афганистане.

После двух лет сбора документов Фонд социальной защиты инвалидов выдал мужчине долгожданный протез. Стоимость такого прибора — более 700 000 гривен, он оснащен автоматической системой управления, что позволяет даже бегать.

"Получилось так, что 8 июля 2019 было заседание в Фонде социальной защиты инвалидов в Киеве. Единодушно и единогласно все высказались, что я могу протезироваться", — рассказал львовянин.

Новеньким протезом мужчина пользовался всего два месяца. После искусственную ногу забрали на ремонт и не вернули.

Аргументировали тем, что Министерство социальной политики не перечислило за нее средства.

"Они 28 января 2020 должны были куксоприемник доработать, чтобы я мог ходить на протезе, а они мало того, что не сделали куксоприемник, сняли бедро, коленный узел и по сути я без того начал ходить. Я написал: с принудительным изъятием не согласен, считаю его неправомерным и безосновательным", — рассказывает о досадном случае в столице Окилко.

Из Киева домой мужчина вернулся уже без протеза. И вновь он начал оббивать пороги ведомств с просьбой оказать помощь в протезировании.

Напомним, в Сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как пьяный мужчина оскорбляет ветерана АТО, полицейского Александра Нетребко.

Как ранее сообщалось, в Киеве в результате конфликта на дороге пострадал бывший игрок молодежной сборной по хоккею, ветеран АТО Николай Ворошнов.