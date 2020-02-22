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"На передовую, на х*й": в Сети возмутились из-за грозящего ветерану АТО "пьяного быдла"

22 февраля 2020, 15:14

Полицейский стоял в оцеплении, а пьяный мужчина призывал его ехать на передовую.

Александр Нетребко
Александр Нетребко / Фейсбук А.Белошицого

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как пьяный мужчина оскорбляет ветерана АТО, полицейского Александра Нетребко.

Судя по всему, конфликт произошел во время столкновений в Новых Санжарах Полтавской области, когда автобус с эвакуированными из Китая украинцами забросали камнями во время протеста.

При этом полицейский стоял в оцеплении, а пьяный мужчина с использованием нецензурную лексики призывал его ехать на передовую.

"На видео вы можете увидеть как с Александром Нетребко общается гражданин. С боевым офицером, который имеет большой авторитет в войсках и среди людей! И это не исключение и не единичный случай. Это случается почти каждый день, ведь кроме Александра Нетребко, у нас еще более 1000 участников боевых действий, которые в самый тяжелое для страны время в 2014 году выступили в защиту украинского народа", — написал заместитель департамента патрульной полиции Алексей Белошпицкий в Facebook.

"Бидлостайл....Ти там був?", "Щось я підозрюю, що це п'яне бидло всі 6 років обсцикалося під спідницею у жінки", "Бля!!!не хватает слов!!!! "А Ти там був?" это пиз…", "Соромно за цю бидло масу", "Ти там був? Це улюблена фраза осіб які чули запах пороху тільки на полігоні а залпи артилерії за нацать кілометрів. Як сказав один легендарний командир батальйону нині командор бригади. Хто дійсно воював той буде мовчати", "Бидляча скотина буде притягнута до відповідальності за хуліганство?", "Алкаша под суд ...Оскорбление должностного лица при исполнении! Срочно принять закон с максимально возможным тюремным сроком", "Да не важно, с АТОшником он общается, или со слесарем... Это бухое было нужно наказывать", "Это вопящее чмо если и было в АТО то дань стригло на блокпосте", - написали пользователи в комментриях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Новых Санжарах местные жители угрожают сжечь санаторий, в котором разместили эвакуированных из Уханя украинцев.

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