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Государственная дума Российской Федерации в четверг, 6 февраля, окончательно приняла поправки в закон "О ветеранах". Так, российские депутаты прировняли перебежчиков ВСУ из аннексированного Крыма к ветеранам в РФ.

Согласно данный обнародованным на сайте Госдумы, звание "ветерана военной службы" присваивается военнослужащим, постоянно проживавшим в Автономной Республике Крым и городе Севастополе на день оккупации их Россией, проходивших военную службу в дислоцированных на территориях АР Крым и города Севастополя частях и организациях ВСУ, других войсках, воинских формированиях и органах, где украинские законы предусматривали военную службу.

"При этом для них также сохраняется действующее правило присвоения данного звания: 20-летний стаж военной службы и наличие государственных наград, почетных званий СССР и РФ или ведомственных знаков отличия", – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что Украина не готова к возвращению аннексированного Крыма, если Российская Федерация решит уйти с полуострова.